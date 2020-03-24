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Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerin çalışma saatleri sınırlandırıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerin çalışma saatleri sabah 09:00 ile akşam 21:00 saatleri arasında sınırlandırıldı.

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İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi.

Genelgeyle marketlerin çalışma saati ve marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısı düzenlendi. Ayrıca tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları, geçici bir süreliğine araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edecek.

Marketlerin çalışma saatleri sınırlandırıldı
Genelgeye göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verebilecek Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak. Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak.

Toplu taşıma araçlarının alacağı yolcuya da sınırlama geldi
Genelge de, İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları (şehirlerarası yolcu otobüsleri dahil); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edecek. Araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak.

Bakanlık, yerel yöneticileri tedbirlere uyulması konusunda uyardı
İçişleri Bakanlığı valiliklere gönderdiği genelge ile birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ettiği belirtildi.

Bakanlık söz konusu tedbirlere ilişkin Vali/Kaymakamlar tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınarak, marketlere ilişkin kararların il/ilçe belediyeleri ile işbirliği yapılarak, toplu taşıma araçları ile ilgili olanların ise trafik zabıtasının etkin denetimi ve koordinesinde ivedilikle planlanması/uygulanması ve tüm kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

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