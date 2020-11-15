Koronavirüs tedbiri! İstanbul ve Ankara dahil 30 şehirde 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı geldi

Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar için bir süre sokağa çıkma yasağı uygulandıktan sonra belirli günlerde dışarı çıkma izni verilmiş, daha sonra ise bu yasak tamamen kaldırılmıştı. Vakaların artışı ile birlikte yasaklar geri geldi. 65 yaş üstü vatandaşların riskli grupta olması nedeni ile koronavirüsle mücadele sürecinde onları koruma amacı ile farklı uygulamalar devreye sokuluyor. Bu uygulamalar arasında sokağa çıkma yasağı da bulunuyor. Peki, 65 yaş üstü için hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?