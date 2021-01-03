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Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş diyalize bağlandı

İhlas Haber Ajansı

16 Kasım'dan bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın diyalize bağlandığı bildirildi.

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Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın 16 Kasım'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmış ve tedavi altına alınmıştı.

Topbaş, kaldırıldığı özel hastanede 16 Kasım'dan bu yana yoğun bakımda tedavi görüyor.

Diyalize bağlandı

Entübe edilmiş şekilde devam edilen Topbaş'ın tedavisinde yeni bir gelişme yaşandı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Kadir Topbaş'ın diyalize bağlandığı öğrenildi.

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