Koronavirüs sürecinde karavan siparişlerinde artış oldu

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde, 1996 yılından itibaren faaliyet gösteren karavan şirketinin yönetim kurulu üyesi ve pazarlama müdürü Müjgan Başoğlu, “Karavan çoğunlukla kendi mahremiyetine sahip olmak isteyenlerin seçeneği. Bizim de ürün yelpazemiz oldukça fazla. Karavan, bize gelen veya gelmeyen herkesin hayali. Karavan ulaşılamaz gibi gösteriliyor ancak şu an 4 kişilik karavan 40 ile 45 bin lira civarında. Karavan herkesin hayali zaten, bu süreçte insanlar da hayallerini biraz daha öne aldılar. Bizde de artış oldu” diye konuştu.