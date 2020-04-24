Koronavirüs şüphelisiyle ilk temas eden 1112 Acil çalışanı kardeşler konuştu
GAZİANTEP'te koronavirüs şüphelilerini hastaneye götüren 112 Acil Servis çalışanı Paramedik Sibel ve Gülşah Arslanhan kardeşler, "Ellerini tutamazsak bile onlara yüreğimizle destek oluyoruz. Bunu da onlarla konuşarak yapıyoruz. Bu savaşı kazanabileceğine onları inandırıyoruz" dedi.
İnsanların hayata yeniden tutunmaları için 7 gün 24 saat çabalayan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu çalışanları, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart'tan bu yana üstün gayretle görevlerini sürdürüyor. Kovid-19 şüphelileriyle ilk teması kuran ve hayatlarını hiçe sayarak toplum sağlığı için mücadele eden sağlık çalışanları, büyük fedakarlık gösteriyor.
Gaziantep Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda paramedik olarak görev yapan Sibel ve Gülşah Arslanhan kardeşler, koronavisle mücadelede en ön safta yer alıyor. Aynı istasyonda ve aynı günlerde nöbet tutan Arslanhan kardeşlerin gayreti ve pozitif enerjileri arkadaşlarına da yansıyor.
"Savaşta en öndeki asker gibi hissediyoruz"
Abla Sibel Arslanhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada 10 yıldır mesleğini gururla ve azimle sürdürdüğünü söyledi. Ülkenin içinden geçtiği zor günleri en güçlü şekilde hissedenlerin sağlık görevlileri olduğunu ve tüm dünyaya örnek olacak şekilde çalışma yürüttüklerini anlatan Arslanhan, abla kardeş mesleğin zorluklarına göğüs gerdiklerini kaydetti.
Arslanhan şunları söyledi:
"Kendimizi savaşta en öndeki asker gibi hissediyoruz. Çünkü hastayla ilk temasta biz bulunuyoruz. Evet gerçekten zor ama bizi daha güçlü hissettiriyor bu meslek. Kız kardeşimle beraber çalışıyoruz. İkimiz ele ele vererek bu mücadelede elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz ve birbirimize daha fazla destek oluyoruz. Bu bizim için elbette bir artı. Hem psikolojik hem de çalışma alanında birbirimizi müthiş destekliyoruz. Ailemizle beraber yaşamıyor oluşumuz bizim için avantaj. Aynı evde iki sağlıkçı kardeş kendimizi izole edip daha sağlıklı şekilde hem iş anlamında hem de sosyal anlamda bu mücadeleyi veriyoruz."