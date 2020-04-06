Koronavirüs sonrası tezgahta yarım saatte tükeniyor kilosu 130 lira
ÇANAKKALE'de vatandaşların ormanlık alanlardan topladığı kuzugöbeği mantarı, koronavirüs salgınının yaşandığı bu günlerde bağışıklık sistemini güçlendirdiği gerekçesiyle tezgahlara koyulduğunda yarım saat içinde tükeniyor.
Türkiye'de koronavirüs vakalarının artmasından sonra bağışıklığı güçlendirici besinler revaçta. Doğal antibiyotik olarak adlandırılan kuzugöbeği mantarı Çanakkale'nin Kaz dağlarında bulunuyor. Türkiye'nin fauna ve flora bakımından zengin çeşitliliğe sahip, çok sayıda endemik bitki türünü de bünyesinde barındıran Kaz Dağları'nın eteklerinde kalan köylerde yaşayanlar, bugünlerde kuzugöbeği mantarı toplayarak ev ekonomilerine önemli katkı sağlıyor.
Kilosu 130 lira
Az miktarda bulunabilen kuzugöbeği mantarının kilosu 130 liradan alıcı buluyor. Bu nedenle halk arasında, 'kara elmas' olarak anılan kuzugöbeği mantarı, tezgâha koyulduğunda yarım saat içinde tükenirken, satıcılar talebe yetişemiyor.
"Kara elmas" olarak adlandırıyor
Özellikle Bayramiç, Ayvacık ve Yenice ilçelerinde çok sayıda vatandaş, yüksek fiyatı nedeniyle 'kara elmas' olarak adlandırılan kuzugöbeği mantarı toplayabilmek için gününü ormanlık alanlarda geçiriyor.
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor
Mart, nisan ve mayıs aylarında Kaz Dağları eteklerindeki ormanlık alanlarda az miktarda bulunan kuzugöbeği mantarının, halk arasında bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanılıyor. Koronavirüs salgınının yaşandığı bu günlerde kuzugöbeği mantarı büyük talep görüyor.