Koronavirüs sonrası birçok sıkıntı devam ediyor! Hastalar ne yapmalı? Uzmanlar açıkladı

Ofluoğlu, açıklamasına şöyle devam etti: Koronavirüs geçiren hastalar, hastalığı hafif ya da asemptomatik bulgularla geçirseler dahi özelikle 2-3 hafta sonrasında geçmeyen kuru öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, özellikle kişisel bakımlarını yaparken dahi yorulma gibi şikayetlerle polikliniklere başvuru yapıyorlar.