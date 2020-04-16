Koronavirüs siyasilere desteği nasıl etkiledi? Metropoll anketinde bomba Erdoğan detayı
Metropoll araştırma şirketi, Tüm dünyada hızla can alan koronavirüsün politikaya etkisi üzerine yaptığı araştırmada çarpıcı sonuçlara ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti içinden destek arttı. İşte CHP, MHP ve İYİ Partililerin destek durumu...
"Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusuna yanıt arayan Metropoll araştırmanın anketinde katılımcıların yüzde 55.8'i Erdoğan'ı desteklediğini belirtti. Bu soruya "Evet" yanıtı verenlerin oranı 2 ay öncesine kadar yüzde 41'di.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını Türkiye'de ilk olarak 11 Mart'ta tespit edildi. Sıkı tedbirler alınmasına rağmen Türkiye'de de can kayıpları her geçen gün artıyor. Bir kısım ekonomik ve sosyal tedbirleri yeterli bulurken bir kısım ise durumdan şikayetçi.
Kamuoyu, Türkiye'nin koronavirüs tedbirlerinin yeterli olup olmadığı yönünde iki zıt kutba ayrıldı. Ancak koronavirüsün politikaya etkisi üzerine yapılan araştırma dikkat çeken sonuçlar ortaya çıkardı.
Erdoğan'a siyasi destek arttı
Metropoll Araştırma Şirketi ise konuyla ilgili bir araştırma yaptı ve salgının başladığı günden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siyasi desteğin arttığı sonucuna ulaştı.