Koronavirüs sayısı Türkiye'de kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
TÜRKİYE'deki coronavirü (covid-19) sayısına ilişkin son dakika haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Şeffaflığı sürdüren Bakan Fahrettin Koca, sayının 47'ye yükseldiğini duyurdu. Türkiye'deki koronavirüs hastalarının hepsi yurt dışı temaslı çıktı. Fahrettin Koca detay da verdi.
Türkiye'deki koronavirüslü hasta sayısı bu haftaya başlarken 18'di... Ülkemizde ilk vaka 11 Mart çarşamba günü görülmüştü. 6 gün sonra coronavirüslü hasta sayısı katlanarak arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı son sayıyı ve hastaların durumlarını açıkladı. Bakan Koca, Türkiye'deki koranavirüs vakasının 47'ye yükseldiğini söyledi. Coronavirüs taşıyan hastaların bir kısmı umreciler çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'henüz can kaybı olmadığını' belirtirken devamındaki sözleri ile bunun her an gerçekleşebileceğini işaret etti. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın virüslü hastalara ilişkin verdiği bilgiler ve Türkiye'deki son durum:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısının ardından medyayla düzenlediği söyleşide yeni vakaların olduğunu ve bunu ilerleyen saatlerde açıklayacağını duyurmuştu. Açıklama gece yarısı bakanın sosyal medya hesabından geldi. Fahrettin Koca yeni vakalara ilişkin şu bilgileri verdi:
-Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım.
Can kaybı olabilir : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamalarda ise mevcut vakaların durumuna ilişkin bilgi paylaştı. Şu anda can kaybının olmadığını belirten Fahrettin Koca devamında şunları söyledi:
-Şu ana kadar can kaybı söz konusu olmadı. Bu olmayacağı anlamına gelmez. Solunum sıkıntısı olan hastalarımız var. Biz vakaların seyrinin dünya örneğinde görüldüğü şeklinde nasıl seyredeceğini biliyoruz. Hızlı bir yayılım içinde olacağını önümüzdeki 2,3 haftanın çok önemli olduğunu biliyoruz.
Türkiye'deki koronavirüs vakalarının seyri:
Ülkemizde ilk vaka 11 Mart çarşamba günü İtalya'dan gelen bir kişide ortaya çıktı. Bu kişi ile birlikte yakın çevresi ve temas ettiği kişiler karantinaya alındı. 2 gün sonra vaka sayısı 5'e yükselirken, 14 Mart'ta sayı 6 oldu. Vaka sayısının ikiye katlanması ise haftasonunda oldu. 15 Mart'ta rakam 6'dan 18'e fırladı. Pazartesi günü de vaka sayısı katlanarak arttı ve bir günde 18 olan rakam 47'ye yükseldi.