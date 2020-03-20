Koronavirüs sayısı katlandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı

TÜRKİYE'de corona virüs sayısı katlanarak artarken ölü sayısı da değişti. Son dakika açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece saat 23.59'da yaptı. Fahrettin Koca koronavirüs (Covid-19) sebebiyle ölenlerin sayısının 4'e çıktığını duyurdu.

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Türkiye'de koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiren son kişi 85 yaşında bir kadın hasta oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı. Bakan Koca vaka sayısının da yeni testlerle arttığını duyurdu.

"Vaka sayısı 359'a ulaştı"

Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vakaları ile ilgili Twitter hesabından gece yarısı paylaşım yapıp son durum hakkında bilgi verdi. Fahrettin Koca paylaşımında şunları söyledi:

-"Son 24 saatte yapılan 1.981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız".

Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168’İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 19, 2020

Sağol Türkiye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter hesabından sağlık çalışanlarını alkışlayan Türkiye'ye de teşekkür etti. Meclis'te sağlık çalışanlarını alkışlatan Bakan Koca, her akşam Türk halkından saat 21.00'da alkış istemişti. Dün akşam saat 21.00'ı gösterdiğinde hemen tüm kentlerde vatandaşlar balkonlara ve camlara çıkarak doktor ve hemşireleri alkışladı. Fahrettin Koca da twitter hesabından bu alkışları paylaşıp şunları yazdı: