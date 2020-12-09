Koronavirüs savaşçıları "tedbirlere uyun" çağrısı yapıyor! Artık insanlara yalvarıyorum...
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ön cephede görev yapan sağlık çalışanlarından mesaj var... Vatandaşlara seslenen savaşçılar, 'Artık insanlara yalvarıyorum, ne olur tedbirlere uysunlar' dedi. Yoğun bakım servisinde çekilen görüntüler ise dikkat çekti.
Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana hastanelerin yoğun bakım, göğüs hastalıkları ve acil servislerinde canla başla görev yapan sağlık çalışanları, vakaların arttığı bugünlerde hastalara şifa vermek için yoğun gayret sarf ediyor.
Vaka sayısının yükseldiği bu dönemde yükleri artan sağlık çalışanları, herkesi maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya çağırıyor.
Umutları aşıya bağlı: İzmir'de pandemi hastanesi olarak hizmet veren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli 1500'e yakın sağlık çalışanı da salgının sona ermesi için aşı çalışmalarını umutla takip ediyor.
Mesleğinin en zor dönemi: Kovid-19 Yoğun Bakımı hemşiresi Hidayet Aykut, yaptığı açıklamada, 5 yıllık hemşire olduğunu, mart ayından bu yana meslek yaşantısının en zor ve yoğun dönemini yaşadığını anlattı.