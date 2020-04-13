Koronavirüs salgınında bilanço ağırlaşıyor! İşte ülkelerin son 24 saatteki ölü sayıları
Yeni tip koronavirüs pandemisi dünya genelinde can almaya tüm hızıyla devam ediyor. En çok vaka ve ölümün yaşandığı ABD'de ölü sayısının 22 bini geçtiği açıklandı. İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 517 artarak 17 bin 489'a çıktı.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarında ve ölü sayılarında her geçen gün artış yaşanıyor. 2019'un Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm yer küreye yayılan virüsün bilançosu günden güne ağırlaşıyor. Yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan insan sayısı 2 milyona yaklaşırken, dünya ülkelerinden son 24 saat için gelen verileri haberimizde derledik.. İşte ülkelerin son 24 saatteki ölü sayıları...
ABD
ABD'den gelen son verilere göre, bilançonun arttığı ABD’de ölü sayısı 22 bin 115’e, vaka sayısı ise 560 bin 433’e ulaştı. Koronavirüs salgınında, ABD birçok ülkenin toplamından fazla vaka ve ölüm oranı ile açık ara önde gitmesi üzerine ülke tarihinde ilk kez tüm eyaletlerde aynı anda federal afet ilan edildi.
İSPANYA
İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 517 artarak 17 bin 489'a çıktı.
İRAN
İran'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 111 artarak, 4 bin 585'e yükseldi.