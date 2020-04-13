Koronavirüs salgınında bilanço ağırlaşıyor! İşte ülkelerin son 24 saatteki ölü sayıları

ABD

ABD'den gelen son verilere göre, bilançonun arttığı ABD’de ölü sayısı 22 bin 115’e, vaka sayısı ise 560 bin 433’e ulaştı. Koronavirüs salgınında, ABD birçok ülkenin toplamından fazla vaka ve ölüm oranı ile açık ara önde gitmesi üzerine ülke tarihinde ilk kez tüm eyaletlerde aynı anda federal afet ilan edildi.