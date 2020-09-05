Koronavirüs salgınına karşı uyardı! Bakın kaç yaşa kadar indi
Koronavirüs salgınında vaka sayılarında yükseliş sürerken yoğun bakım uzmanından korkutan açıklama geldi.
Türkiye’de koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü Ankara’da yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Gazi Üniversitesi Hastanesi’nin yoğun bakım ünitelerinde genç hasta sayısının fazla olması dikkat çekti. Türkiye’de koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü Ankara’da yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Gazi Üniversitesi Hastanesi’nin yoğun bakım ünitelerinde genç hasta sayısının fazla olması dikkat çekti.
Gazi Üniversitesi Hastanesi’nde 3 yataklı servis, 3 yoğun bakım ünitesinde yüzde 100 doluluk oranıyla Covid-19’a karşı büyük mücadele veriliyor.
Kendilerine bulaş riskini azaltabilmek için koruyucu önlemleri çok sıkı uygulayan sağlık çalışanları, yoğun bakımda bunaltan sıcağa rağmen tulumların içinde maske, gözlük ve siperliklerini takıp özveriyle çalışıyor.
Ankara’da da vaka sayıları çok ciddi artış : Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Doktor Öğretim Üyesi Nazlıhan Boyacı Dündar, vakaların özellikle temmuz ve ağustos başı itibarıyla artmaya başladığını belirterek, “Toplu sünnetlerin olması, kurban bayramı ve etkinliklerde sosyal mesafeye uyulmaması gibi sebeplerle tüm Türkiye’de olduğu gibi Ankara’da da vaka sayıları çok ciddi artış gösterdi.