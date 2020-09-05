Koronavirüs salgınına karşı uyardı! Bakın kaç yaşa kadar indi

Ankara’da da vaka sayıları çok ciddi artış : Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Doktor Öğretim Üyesi Nazlıhan Boyacı Dündar, vakaların özellikle temmuz ve ağustos başı itibarıyla artmaya başladığını belirterek, “Toplu sünnetlerin olması, kurban bayramı ve etkinliklerde sosyal mesafeye uyulmaması gibi sebeplerle tüm Türkiye’de olduğu gibi Ankara’da da vaka sayıları çok ciddi artış gösterdi.