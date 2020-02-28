Koronavirüs salgını yayılıyor İran'da 4 milletvekili koronavirüs kaptı ölü sayısı artıyor

Çin’de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 790’a çıktı. Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre son 24 saatte 44 kişi yaşamını yitirirken, 327 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. İran'da 4 milletvekili daha koronavirüse yakalandı. Daha önce İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar'a Covid-19 teşhisi konulmuştu. Moğolistan Devlet Başkanı Khaltmaagiin Battulga karantina altına alındı.