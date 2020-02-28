Koronavirüs salgını yayılıyor İran'da 4 milletvekili koronavirüs kaptı ölü sayısı artıyor
Çin’de koronavirüs (Covid-19) salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 790’a ulaştı. Son 24 saatte 44 kişi yaşamını yitirdi, 327 yeni vaka tespit edildi. İran'da ölü sayısı 26'ya çıkarken, 4 milletvekili daha koronavirüs kaptı. Moğolistan Devlet Bakanı 14 günlüğüne karantinaya alındı. İşte son gelişmeler...
Çin’de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 790’a çıktı. Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre son 24 saatte 44 kişi yaşamını yitirirken, 327 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. İran'da 4 milletvekili daha koronavirüse yakalandı. Daha önce İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar'a Covid-19 teşhisi konulmuştu. Moğolistan Devlet Başkanı Khaltmaagiin Battulga karantina altına alındı.
Moğolistan Devlet Başkanı karantinaya alındı
Moğolistan Devlet Başkanı Khaltmaagiin Battulga ve beraberindeki heyetin, Çin’e gerçekleştirdikleri seyahat sonrası ülkeye dönüşlerinde 14 günlük karantinaya alındığı açıklandı. Moğolistan devlet haber ajansı 'Montsame' , 27 Şubat’ta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşen Battulga ve beraberindeki heyet, ülkeye dönüşlerinde 14 günlük karantina altına alındılar. Battulga ve beraberindeki heyetin Covid-19 (Koronavirüs) virüsü kapıp kapmadıkları konusunda bilgi verilmedi. Karantina kararının ihtiyati tedbir olduğu belirtildi.
İran'da 4 milletvekili daha koronavirüse yakalandı
İran'da 4 milletvekilinde daha yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. İran Meclisi Başkanlık Heyeti Üyesi Muhammed Ali Vekili, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2 milletvekilinin koronavirüse yakalanmasının ardından Meclisteki 30 vekile virüs testi yapıldığını belirtti. Söz konusu milletvekillerinin isimlerini açıklamayan Vekili, "Koronavirüs testlerinin sonucuna göre, Meclisteki 30 meslektaşımızdan şu ana kadar 4'ünün testi pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.
Devletin zirvesine virüs bulaştı
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün ülke genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya, vaka sayısının da 245'e yükseldiğini duyurmuştu. Virüs ülkede hızla yayılırken Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur ve son olarak Cumhurbaşkanı Kadın ve Aileden Sorumlu Yardımcısı Masume İbtikar'a Covid-19 teşhisi konulmuştu.