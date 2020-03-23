Koronavirüs sağlık sistemini çökertti hastanelerde yer kalmadı korkunç görüntüler
Koronavirüs (Covid-19) Avrupa'yı adeta felç etti. İtalya'dan sonra İspanya'dan da korkunç görüntüler gelmeye başladı. Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüsten öldü... İtalya ve İran'da ölü sayısı rekor kırdı.. İşte dünyanın koronavirüs gündemi...
Tüm dünya koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele ederken, Rusya Doktorlar birliği Sendikası yöneticisi Anastasiya Vasilyeva, ülkedeki salgının gerçek boyutlarının saklandığını, doktorların maskesiz ve önlemsiz koronalı hasta bakmaya zorlandığını açıkladı. İspanya'da sağlık sistemi resmin çöktü. Hastanelerin koridorlarından korkunç görüntüler sızdı. İspanya Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı... Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüsten öldü... İtalya ve İran'da ölü sayısı rekor kırdı.. İşte tüm dünyada bugün yaşananlar...
Hastane görüntüleri dünyayı sarstı
İspanya’da vaka sayılarındaki hızlı artış ülkedeki sağlık sistemi zor durumda bırakıyor. Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs, Avrupa’yı yeni merkez üssü haline getirdi. İspanya’da toplam vaka sayısı da 28 bin 572'den 33 bin 89'a yükseldi. Sosyal medyaya sızan görüntülerde, koronavirüs tespit edilen hastaların koridorlarda yatırıldığı ortaya çıktı. Görüntülerin Madrid'deki Infanta Leonor Hastanesinde kaydedildiği bildirildi.
Hastalar koridorlarda yatırılıyor
İspanya’da her geçen gün artan koronavirüs vakaları, sağlık sisteminin yetersiz kalmasıyla çökme noktasına geldi. Madrid'de bulunan bir hastanede çekilen görüntüler, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde virüsün bulaştığı kişilerin, hastane koridorlarında yatırıldığı görülüyor.
Yerlerde yatan hastalara oksijen bağlanmış
Vaka sayısının fazla olması, sağlık çalışanlarının yetersiz kalması sonucu ülkedeki sağlık sistemi hastalara yeteri derecede hizmet veremiyor. Görüntülerde yerde yatan hastaların bile oksijen tanklarına bağlandığı görülüyor. Video boyunca hastaların durmadan öksürdüğü duyuluyor. Yerel gazeteler bazı hastanelerin maksimum kapasiteye ulaştığı için daha fazla hasta kabul edemediklerini bildiriyor. hastaların oturacak bir koltuk dahi bulamadığı ifade ediliyor.