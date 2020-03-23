Koronavirüs sağlık sistemini çökertti hastanelerde yer kalmadı korkunç görüntüler

Yerlerde yatan hastalara oksijen bağlanmış

Vaka sayısının fazla olması, sağlık çalışanlarının yetersiz kalması sonucu ülkedeki sağlık sistemi hastalara yeteri derecede hizmet veremiyor. Görüntülerde yerde yatan hastaların bile oksijen tanklarına bağlandığı görülüyor. Video boyunca hastaların durmadan öksürdüğü duyuluyor. Yerel gazeteler bazı hastanelerin maksimum kapasiteye ulaştığı için daha fazla hasta kabul edemediklerini bildiriyor. hastaların oturacak bir koltuk dahi bulamadığı ifade ediliyor.