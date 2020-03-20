Koronavirüs paniği aptalca diyen Elon Musk geri adım atmaya devam ediyor
Elon Musk, işte şimdi koronavirüsü ciddiye almaya başladı. Hastanelere yardım etme kararı aldı.
Dünyaca ünlü iş adamı Elon Musk, birkaç haftadır Corona virüs ile ilgili gündeme gelmeye devam ediyor. Corona virüsü ilk olarak epeyce bir hafife almıştı şimdi bakın nasıl harekete geçti.
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için suni solunum cihazı üretmeyi teklif etti. Musk, Twitter hesabından ''İhtiyaç varsa suni solunum cihazları üreteceğiz.'' açıklamasında bulundu.
İhtiyaç duyan hastaneler için suni solunum cihazları yapabileceklerini ancak bu üretimin hemen mümkün olmadığını belirten Musk, ''Tesla ileri HVAC sistemlerine sahip arabalar üretiyor. SpaceX yaşam destek sistemleri olan uzay aracı yapıyor. Suni solunum cihazları zor değil ancak hemen üretilemez." ifadesini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde, ilk olarak Musk, Corona virüs ile ilgili çalışanlarına bir mesaj göndermiş ve bu mesajda istatistik verilerine yer vererek trafik kazaları corona virüsten daha tehlikeli ifadelerine yer vermişti. Üstelik Elon Musk geçtiğimiz hafta resmi Twitter hesabından attığı tweette “Corona virüsü paniği aptalca” ifadelerini kullanarak herkesi şaşırtmıştı.