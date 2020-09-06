Koronavirüs olmuştu! Nihat Hatipoğlu'nun doktorundan açıklama geldi
Geçtiğimiz günlerce koronavirüse yakalanan 65 yaşındaki ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili son haber geldi. Hatipoğlu'nun doktoru ne dedi?..
ATV ekranlarındaki iftar ve sahur programları ile Türkiye'nin en tanınmış ilahiyatçısı olan Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalanmıştı. Bir süredir hastanede tedavi gören Hatipoğlu'nun durumunun ağır olduğu iddia edilmişti. Ünlü ilahiyatçının doktoru açıklama yaptı. Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl?
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Sevenlerinden dua isteyen Nihat Hatipoğlu'nun durumunun ağırlaştığı ve yoğun bakımda olduğu iddiaları gündeme gelmişti.
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Bu aralar ‘Nihat Hatipoğlu yoğun bakıma kaldırıldı’ diye yalan haberler dönerden ünlü ilahiyatçının doktorundan açıklama geldi.
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Doktoru Ersin Günay, Nihat Hatipoğlu hoca hakkında hastalığı atlattı “sağlığına kavuştu” açıklaması yaptı.
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