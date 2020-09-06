Koronavirüs olmuştu! Nihat Hatipoğlu'nun doktorundan açıklama geldi

ATV ekranlarındaki iftar ve sahur programları ile Türkiye'nin en tanınmış ilahiyatçısı olan Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalanmıştı. Bir süredir hastanede tedavi gören Hatipoğlu'nun durumunun ağır olduğu iddia edilmişti. Ünlü ilahiyatçının doktoru açıklama yaptı. Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl?