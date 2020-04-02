Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 50 bini aştı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 50 bini aştı. Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 13 bin 915 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da yaşandı. Bu ülkeyi 10 bin 3 can kaybıyla İspanya, 5 bin 334 ile ABD ve 4 bin 32 ile Fransa takip etti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesinde yer alan bilgiye göre; dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 239'a, vaka sayısı ise 980 bin 519'a ulaştı.
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Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 13 bin 915 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da yaşandı.
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Bu ülkeyi 10 bin 3 can kaybıyla İspanya, 5 bin 334 ile ABD ve 4 bin 32 ile Fransa takip etti.
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Salgının ortaya çıktığı Çin, 3 bin 318 ölümle beşinci sırada yer aldı.
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