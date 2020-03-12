Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi kararı bugün Erdoğan verecek

Türkiye'de ilk koronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edilmesinin ardından 3 üniversite eğitime ara verirken milyonlarca öğrenci ve veli ilk ve ortaokullar ile liselerin tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Dünkü Sağlık bakanlığı Bilim Kurulu'ndan tatil kararı çıkmadı. Koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceğine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda karar verilecek. 3 Nisan 2020 günü başlayacak ara tatilin öne çekilebileceği belirtiliyor. İşte, Okullar ne zaman tatil olacak sorusuna yanıt arayan öğrenciler için yaşanan son gelişmeler...