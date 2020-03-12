Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi kararı bugün Erdoğan verecek
Koronavirüs salgını nedeniyle bütün öğrenci velilerin merakla beklediği okulların tatil edilip edilmeyeceği kararı son güne kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı bugün Erdoğan'a son bilgileri sunacak ve tatil olup olmayacağıyla ilgili karar Erdoğan'ın katılacağı toplantıda verilecek.
Türkiye'de ilk koronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edilmesinin ardından 3 üniversite eğitime ara verirken milyonlarca öğrenci ve veli ilk ve ortaokullar ile liselerin tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Dünkü Sağlık bakanlığı Bilim Kurulu'ndan tatil kararı çıkmadı. Koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceğine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda karar verilecek. 3 Nisan 2020 günü başlayacak ara tatilin öne çekilebileceği belirtiliyor. İşte, Okullar ne zaman tatil olacak sorusuna yanıt arayan öğrenciler için yaşanan son gelişmeler...
Sağlık Bakanlığı'nda dün katılacağı açıklanmasına rağmen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un son anda katılmadığı Bilim Kurulu toplantısında okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunun gündeme gelmediği açıklandı. Okulların tatili konusunun toplantının gündeminde yer almadığını ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Önümüzdeki günler gündeme gelebilir. Bunu, salgının seyri de belirler" dedi.
Edinilen son dakika bilgisine göre, bütün öğrenci velilerin merakla beklediği tatil kararıyla Milli Eğitim bakanlığı merkez binasında toplantı üstüne toplantı yapılıyor. Toplantılarda okullarda uygulanacak koronavirüs önlemleri en ince ayrıntısına kadar masaya yatırılıyor.
Kararın bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıya bırakıldığı belirtildi.
Edinilen son dakika bilgisine göre, bütün öğrenci velilerin merakla beklediği tatil kararıyla Milli Eğitim bakanlığı merkez binasında toplantı üstüne toplantı yapılıyor. Toplantılarda okullarda uygulanacak koronavirüs önlemleri en ince ayrıntısına kadar masaya yatırılıyor.