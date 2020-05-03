Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Ömer Döngeloğlu son yolculuğuna uğurlandı
Bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Döngeloğlu, Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.
İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu bir süre önce koronavirüs olabileceği şüphesiyle Başakşehir Hastanesine başvurmuş ve yapılan test sonucu pozitif çıkmıştı. Bir süre tedavi gören Döngeloğlu'nun durumu ağırlaştı. Başakşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Ömer Döngeloğlu, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Döngeloğlu'nun vefat haberini alan sevenleri hastanenin önüne gelirken, cenazesi Başakşehir Devlet Hastanesinden defnedilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.
Koronavirüs salgınından dolayı hayatını kaybeden Ömer Döngeloğlu, ikindi namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.
İstanbul Valisi ve milletvekilleri yalnız bırakmadı
Cenazeye sınırlı sayıda kişinin katılımına izin verilirken; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yanı sıra Ak Parti Milletvekilleri Mustafa Ataş, Mücahit Arslan, Eyüp Özsoy ve Ahmet Hamdi Çamlı ile Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu katıldı.