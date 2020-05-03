Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Ömer Döngeloğlu son yolculuğuna uğurlandı

İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu bir süre önce koronavirüs olabileceği şüphesiyle Başakşehir Hastanesine başvurmuş ve yapılan test sonucu pozitif çıkmıştı. Bir süre tedavi gören Döngeloğlu'nun durumu ağırlaştı. Başakşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Ömer Döngeloğlu, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.