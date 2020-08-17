Koronavirüs nedeniyle Antalya'da korkulan oldu parkta otururken öldü
ANTALYA’da emekli bir kişi parktaki bankta oturur halde ölü bulundu. Yaşlı adamın bir süredir kol ağrısı bulunduğu ancak koronavirüs nedeniyle hastaneye gitmediği öğrenildi.
Koronavirüs korkusu nedeniyle çok sayıda kişi hastanelere gitmiyor ya da gitmek istemiyor. Bu hastalar içinde ciddi rahatsızlıkları olanlar bile bulunuyor. En trajik örneği Antalya Muratpaşa'da yaşandı. Olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi 1946 Sokak'taki parkta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Akça (60) isimli emekli vatandaş gazete okumak için evine 500 metre uzaklıkta bulunan parka gelerek oturdu. Bir süre sonra Akça'nın oturduğu yerde hiç hareket etmediğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Akça’nın hayatını kaybettiği belirledi. İncelemelerinin ardından Akça'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
"Yüzünün mor olduğunu görünce sağlık ekiplerini aradım"
Vatandaşlardan Haydar Aligil, kuzenini oynaması için parka getirdiğinde şahsın hareketsiz şekilde durduğu görerek yanına gittiğini ifade ederek, "Bilinci açık olup olmadığına baktım. Aynı zamanda yüzünün mor olduğunu görünce sağlık ekiplerini aradım. Ekipler gelince şahsın öldüğünü belirledi. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.