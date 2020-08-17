Koronavirüs nedeniyle Antalya'da korkulan oldu parkta otururken öldü

Koronavirüs korkusu nedeniyle çok sayıda kişi hastanelere gitmiyor ya da gitmek istemiyor. Bu hastalar içinde ciddi rahatsızlıkları olanlar bile bulunuyor. En trajik örneği Antalya Muratpaşa'da yaşandı. Olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi 1946 Sokak'taki parkta meydana geldi.