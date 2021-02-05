Koronavirüs mutasyonları 23 ile sıçradı! Daha bulaşıcı, şiddetli ve öldürücü

Teknik bir bilgi ama bilmek isteyenler için yazalım: Mutasyona ‘RNA polimeraz’ enzimi neden oluyor. Çünkü bu enzimin geriye yönelik düzeltme mekanizması yok. Yani virüs oluşurken meydana gelen hatalar düzeltilemediği için virüs farklılaşıyor. Oluşan bu yeni virüs ‘aslına uygun’ olmadığı için bulaşma hızı, hasta etme kabiliyeti, bağışıklık gücümüze etkisi gibi konular da haliyle tartışma konusu haline geliyor.