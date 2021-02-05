Koronavirüs mutasyonları 23 ile sıçradı! Daha bulaşıcı, şiddetli ve öldürücü
Koronavirüsün ‘mutasyonlu’ versiyonları korkutmaya başladı. Yayılma hızı en yüksek ve en riskli olan V1’e Türkiye’de de 23 ilde rastlandı. V2 ve V3 versiyonları ise üç kişide görüldü. İşte mutant virüsle ilgili bilinmeyenler ve dikkat edilmesi gerekenler...
Bilim insanları bir virüsün mutasyona uğramasının beklenen yapısal bir değişim olduğunu söylüyor. Tüm RNA virüsleri için bu değişim neredeyse önlenemez bir netice. Hatırlayın! Influenza/grip, MERS ve SARS virüsleri de mutasyona uğramıştı.
Teknik bir bilgi ama bilmek isteyenler için yazalım: Mutasyona ‘RNA polimeraz’ enzimi neden oluyor. Çünkü bu enzimin geriye yönelik düzeltme mekanizması yok. Yani virüs oluşurken meydana gelen hatalar düzeltilemediği için virüs farklılaşıyor. Oluşan bu yeni virüs ‘aslına uygun’ olmadığı için bulaşma hızı, hasta etme kabiliyeti, bağışıklık gücümüze etkisi gibi konular da haliyle tartışma konusu haline geliyor.
Türkiye'de 3 çeşit mutasyonlu virüs görüldü
İngiltere’de vaka sayısını hızla arttıran ve koca ülkenin bir anda kapanmasına yol açan mutasyonlu virüse Türkiye’de 23 şehirde, yaklaşık 200 kişide rastlandı. Güney Afrika ile Brezilya varyantına ise 3 kişide rastlanmış durumda. DSÖ verilerine göre, İngiltere’de ortaya çıkan mutasyon/varyant -biz V1 diyoruz- şu ana kadar 70, Güney Afrika kaynaklı olan -biz V2 diyoruz- 31 ülkeye yayıldı.
Tetikte olunması gereken süreç
Hürriyet'ten Fulya Soybaş imzalı habere göre, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, aslında virüsün daha fazla mutasyonu olduğunu ancak kaygı yaratanın V1, V2, V3 olarak 3 adet olduğunu belirtiyor. En tehlikelisi ise en hızlı yayılan İngiltere kaynaklı V1 varyantı. Neden?