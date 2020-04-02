Koronavirüs mucizesi! Domates salçası Covid-19 testi oldu

Dünya koronavirüs belasıyla mücadele ederken, Covid-19 testleri de günden güne değişiyor. Bilim adamları yeni geliştirdikleri kitlerle koronovirüs testinin süresini kısaltmaya çalışıyor. Yeni Zelanda'dan gelen bir haber ise şaşkınlık yarattı. Domates salçası, yiyen kişinin koronavirüs olduğunu ortaya çıkardı! İnanılmaz ama gerçek olayın hikayesi şöyle...