SAĞLIK

Koronavirüs laboratuvarda mı üretildi? Bu video ortalığı ayağa kaldırdı

Dünya yeni tip koronavirüsle mücadele ederken, virüsle ilgili sosyal medyada yer alan bir video kafaları karıştırdı. Fransız 5 aktivist, Kovid-19 ile ilgili şok belgelere ulaştı.

Fransız 5 aktivist Kovid-19 ile ilgili patent belgelerine ulaştı. Aktivistlerin sözcüsü, Facebook'tan yayınladığı videoda virüsün laboratuvarda üretildiğini ve patentinin de çok önceleri alındığını söyledi.

Dünyaca ünlü bir enstitüden ve onun ortaklarından bahseden aktivist, dünyanın kandırıldığını söyleyerek virüsle ilgili bazı belgelerin silinmeden verdiği resmi internet sitelerinden indirilebileceğini ileri sürdü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 12 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Kamu personeli uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek
İtalya son rakamı açıkladı! Ölümler katlanıyor
Soylu'dan stokçuları uyardı: El koyarız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son sayıları açıkladı Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda uyardı: Sokağa çıkmayın
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk TRT-EBA TV'deki ilk ders için kamera karşısına geçti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul Zeytinburnu'nda koronavirüs tehdidine rağmen bir grup vatandaş halay çekti
Sağlık çalışanları güvende mi?
Pazartesi uzaktan eğitim saat kaçta başlıyor 2020 ders saatleri
EGM yaşlı ve hasta vatandaşlardan gelen talepleri eksiksiz karşılıyor
Isparta'da bankta oturan yaşlılara sulu koronavirüs ikazo
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlı komşularının alışverişini yapıyor
Polisler arasındaki ilginç diyalog sosyal medyada büyük beğeni aldı
İspanya'da koronadan ölenlerin sayısında korkunç artış! 1720'ye çıktı