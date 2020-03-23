Koronavirüs labaratuarda mı üretildi?

Fransız 5 aktivist Kovid-19 ile ilgili patent belgelerine ulaştı. Aktivistlerin sözcüsü, Facebook'tan yayınladığı videoda virüsün laboratuvarda üretildiğini ve patentinin de çok önceleri alındığını söyledi.

Dünyaca ünlü bir enstitüden ve onun ortaklarından bahseden aktivist, dünyanın kandırıldığını söyleyerek virüsle ilgili bazı belgelerin silinmeden verdiği resmi internet sitelerinden indirilebileceğini ileri sürdü.