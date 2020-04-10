Koronavirüs için bağış yapan Lady Gaga: Hepimiz aynı gemide değiliz
Corona virüsle mücadale için Global Citizen ile birlikte 35 milyon dolarlık bağış kampanyasına imza atan Lady Gaga bu süreçte kullanılan "Hepimiz aynı gemideyiz" ifadesini sahtekarca buldu.
Sosyal izolasyon günlerinde Paul McCartney, Stevie Wonder ve Billie Eilish gibi isimlerle birlikte One World: Together at Home adıyla özel bir yayın için hazırlık yapan ve corona virüsle mücadele için bağışlanan 35 milyon dolarla gündemde olan Lady Gaga yaşanan süreçle ilgili düşüncelerini paylaştı.
34 yaşındaki şarkıcı, pandemi sürecinde çok sık kullanılan "Hepimiz aynı gemideyiz" ifadesini sahtekarca bulduğunu söyleyip şu açıklamayı yaptı:
"Evet, birliktelik duygusu çok hoş. Yalnız, şu an eziyet gören, çocuğu olan, işini kaybetmiş bir kadının verdiği mücadele ile benimki aynı değil. Aynı gemide olmak o yüzden yanıltıcı bir ifade."
Gaga, "18 Nisan'daki bağış konseriyle asil yapmaya çalıştığım, aynı mücadeleyi vermediğim o kadını onurlandırmak. Ona kendi savaşında yardım edebilmek. Çünkü buna gücüm var" dedi.