Koronavirüs için asker sokağa indi yaşlılar evlerinde ölü bulunuyor
Dünya çapında 381 binden fazla insanın hastalandığı ve 16 bin 500'den fazla insanın yaşamını yitirdiği koronavirüs (Covid-19) salgınının yeni üssü İtalya'dan sonra İspanya oldu. Savunma Bakanı korkunç bir itirafta bulundu: "Askerler yardım ekmek için sokaklara indi. Bazı evlerde yaşlıları yataklarında ölü buluyorlar."
Dünya çapında 381 binden fazla insana bulaşan ve 16 binden fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüsle ilgili önlemler alınmaya devam ederken, Avrupa’da salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya’dan korkunç bir açıklama geldi Sağlık sistemi çöken, hastanelerinde yer kalmayan İspanya'nın Savunma Bakanı Margarita Robles, kan donduran itiraflarda bulundu.
Koronavirüs salgınının ülkeye geldiği günden beri 35 bin 136 kişide hastalık tespit edilen ve en son rakamlara göre toplam 2 bin 311 kişinin öldüğü İspanya’nın Savunma Bakanı Margarita Robles, askerin arama-kurtarma ve ilk yardım çalışmalarına destek için şehirlere indiğini duyurdu. Ancak ondan sonraki itirafları kan dondurdu...
Ülkedeki yaşlıların ve korkudan dışarı çıkamayanların evde çaresizce ölümü beklediğini de belirten Bakan Robles şöyle konuştu: “Askerlerin bazı kontrollerinde, yaşlıların evlerinde tamamen terk edildiğini gördü ve hatta bazıları yataklarında ölü bulundu” dedi.
Ana Rosa televizyon programına çıkan Savunma Bakanı Robles, “Bu insanlık dışı yaklaşım tolere edilmeyecektir ve sorumlular cezalandırılacaktır” dedi.