Koronavirüs için asker sokağa indi yaşlılar evlerinde ölü bulunuyor

Koronavirüs salgınının ülkeye geldiği günden beri 35 bin 136 kişide hastalık tespit edilen ve en son rakamlara göre toplam 2 bin 311 kişinin öldüğü İspanya’nın Savunma Bakanı Margarita Robles, askerin arama-kurtarma ve ilk yardım çalışmalarına destek için şehirlere indiğini duyurdu. Ancak ondan sonraki itirafları kan dondurdu...