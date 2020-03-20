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Koronavirüs Hızlı Tanı Kiti bakın nasıl çalışıyor işte cevabı

Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs hızla yayılmaya devam ederken 'Koronavirüs Hızlı Tanı Kiti' nasıl çalışıyor? sosyal medyada en çok aranan sorulardan oldu. Peki 'Koronavirüs Hızlı Tanı Kiti' nasıl çalışıyor? işte cevabı...

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs Türkiye'de hızla yayılmaya başlandı. Dünyada vaka sayısı gün geçtikçe artmaya devam ederken en büyük etkilenen ülkeler İtalya ve İran oldu. Vakanın ilk göründüğü yer olan Çin ise hastalarını kontrol altına aldı bu gün Çin'den yeni vaka gelmedi. Dünyada bir çok ülkede sokağa çıkma yasağı uygulandı. İnsanlar ev karantinasına alındı mecburu durum dışında sokağa çıkılmıyor. Peki bu kadar hızla yayılan  koronavirüs vakalarında "Hızlı Tanı Kiti' nasıl çalışır?

Sosyal medyadan bir video bu sorunun cevabını 5 aşamada verdi.  Sosyal medyadan bir video paylaşan ve hemşire olduğu düşünülen sağlık personeli 'Koronavirüs Hızlı Tanı Kiti' hakkında 5 aşamada nasıl sonuç alınır? sorusunun cevabını verdi ve şu açıklamaları yaptı; " 'Koronavirüs Hızlı Tanı Kiti' nasıl çalışır? 1) Gebelik testiyle aynı mantıkla. 2) Alınan kan kitin üzerine damlatılır. 3) 1 yada 2 çizgiyle sonuç alınır. 4) Vücuttaki antrikor oluşumuna bakılır. 5) 10-15 dakikada sonuç verilir."

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