Koronavirüs hastası annenin ilk evladı Miraç bebek pandemi hastanesinin de ilki oldu
SANCAKTEPE Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde 5 Ekim'den itibaren koronavirüs testi pozitif çıkan gebeler ve çocukların takibi için ayrı servisin hizmete girmesiyle Miraç bebek ilk oldu. Evladını henüz göremeyen covid-19 hastası anne görüntülü konuşarak hasret giderirken kavuşacakları günü sabırsızlıkla bekliyor.
Kovid-19 salgınıyla mücadele için 45 günde inşa edilen ve 1 Haziran'dan itibaren hizmet vermeye başlayan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde Kovid pozitif gebeler ve çocuklar için hizmet vermek üzere 5 Ekim'den itibaren Kadın Doğum ve Çocuk bölümü hizmete girdi. Hastanenin ilk bebeği ise 10 Ekim'de 2 bin 500 gram dünyaya gelen Miraç Ulusal oldu.
Anne Kübra Ulusal (20), 40. gebelik haftasında doğum sancıları şikayeti ile Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Terleme şikayeti de olan genç anneye, Kovid şüphesi bulunduğu anlaşılınca PCR testi yapıldı ve Feriha Öz Pandemi Hastanesi'ne sevk edildi.
Test sonucunun pozitif çıktığı ertesi gün sezaryenle doğuma alınan Kübra Ulusal, ilk çocuğunu göremeden hasta odasına alındı.
Miraç bebek negatif çıktı: Annenin durumu iyi olsa da minik bebeğin testleri negatif çıktığı için eve, dedesi ve babaannesinin yanına gönderildi. Kübra Ulusal şimdi tedavisinin bitmesini ve bebeğine kavuşacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.