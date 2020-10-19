Koronavirüs hastası annenin ilk evladı Miraç bebek pandemi hastanesinin de ilki oldu

Kovid-19 salgınıyla mücadele için 45 günde inşa edilen ve 1 Haziran'dan itibaren hizmet vermeye başlayan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde Kovid pozitif gebeler ve çocuklar için hizmet vermek üzere 5 Ekim'den itibaren Kadın Doğum ve Çocuk bölümü hizmete girdi. Hastanenin ilk bebeği ise 10 Ekim'de 2 bin 500 gram dünyaya gelen Miraç Ulusal oldu.