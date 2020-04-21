HABER /  SAĞLIK
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Koronavirüs günlerinde ekranların aranan ismi oldu işte Prof. Ateş Kara'nın köyü

Demirören Haber Ajansı

KORONAVİRÜS Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın doğup büyüdüğü Tokat'ın Ardıçlı köyünde yaşayanlar hemşehrilerinin açıkladığı tavsiyelere harfiyen uyuyor.

Abone ol

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın doğup büyüdüğü Tokat'ın ​Niksar ilçesine bağlı 200 nüfuslu Ardıçlı köyü, tedbirleri sıkı sıkıya uygulamasıyla dikkat çekiyor. Hayvancılık ve tarımla uğraşan köylüler zorunda kalmadıkça evden dışarı çıkmıyor.

Köyde hayvanlarını otlamaya götüren çobanlar maskeyle dolaşıyor. Köylüler, hemşehrileri olan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın tavsiyelerine büyük önem veriyor. Köy muhtarı Ünal Subaşı ise köy camisinin ses sistemi aracılığıyla köyde yaşayan vatandaşları tedbirler konusunda sıklıkla uyarıyor. Köyde bulunan 2 kahvehane de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı.

Çocukluğu burada geçti

Köy muhtarı Ünal Subaşı, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ile gurur duyduklarını belirterek, "Ateş Kara bizim ve Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu büyük insanlardan biridir. Yani çocukluğu burada geçti. Kendisini de takip ediyoruz. Koronavirüs hakkında vermiş olduğu tavsiyeleri de bizzat uyguluyoruz. Ateş Kara hocamızı televizyondan takip ediyoruz. Koronavirüsle ilgili söylemiş olduğu tüm tavsiyelere onun köylüleri olarak önce biz uymaya çalışıyoruz. Onu takip etmeye devam edeceğiz. Memleketimizden böyle bir insan çıktığı için Allah'a şükürler olsun. Ondan dolayı da gururluyuz, şanslıyız" dedi.

Tavsiyelerini izliyor gurur duyuyoruz

Kara'nın amcasının oğlu olan Murat Kara "Kendisinin bu konudaki tavsiyelerini televizyondan izliyor, takip ediyoruz. Kendisiyle de gurur duyuyoruz. Öğütlediği konulara riayet etmekte en fazla bize görev düşüyor. Bizler de elimizden geldiğince sosyal mesafeye, tavsiye ettiği izolasyonlara uymaya çalışıyoruz. Köyümüzde 2- 3 tane kahvehane diyebileceğimiz yerler vardı, buralar kapandı. Köylüler kendi aralarında mesafeye dikkat ediyorlar. Herkes evinin ve bahçesinin etrafında bir araya gelmekten özenle kaçınıyor" dedi.

Köyde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmadığını ve herkesin maskeyle dolaştıklarını ifade eden Nurettin Subaşı ise Prof. Dr. Ateş Kara'nın uyarılarına harfiyen uyduklarını ifade etti.

O ne derse onu yapıyorlar

Prof. Dr. Kara ile gurur duyduklarını ifade eden akrabası Selma Kara Özçelik ise onun ağzından çıkan her kelimeyi çok önemsediklerini, o ne söylerse onu yaptıklarını ve kurallara uyduklarını dile getirdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Çorum'da dünyanın en dar sokağında sosyal mesafe kuralı ilginç görüntüler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
23-24 Nisan'da marketler açık olacak! 4 günlük sokağa çıkma yasağı genelgesi
Koronavirüs 1 aileden 3 canı birden aldı! O ziyaret canlarına mal oldu
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un durumu kritik
Resulayn'da Suriye Milli Ordusu mensupları arasında çatışma çıktı
Tabip Odası kafaları karıştırdı! Covid-19 rakamları doğru değil mi 2 bin sağlıkçı korona oldu
Dolarda yükseliş trendi devam ediyor! Rekor seviyelerde
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'ta Nicolas Gaitan hamlesi
Kemal Kılıçdaroğlu: 23 Nisan’da Meclis’teyim tüm liderleri de Meclis'e çağırıyorum
Aydın'da yurtta karantinada kalan 2 işçi duygulandırdı! Harçlık bırakıp mektup yazdı
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Bu yaz sahillerde iç içe geçmek olmayacak
3 binden fazla ürüne yeni vergi geldi! Oyun konsolu ile gündeme gelmişti
Paçanga böreği tarifi çok pratik!
Yorumlar