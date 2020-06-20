Koronavirüs gölgesinde LGS heyecanı başladı! İşte dikkat çeken maske detayı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan LGS sınavı iki oturumda gerçekleştirilecek. İlk oturumda öğrenciler sözel bölümden ikinci oturumda ise sayısal bölüm derslerinden sorulacak olan sorulara yanıt verecek. Türkiye saati ile 09.30'da başlayacak ilk oturumun ardından ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. 11.30'da başlayacak olan sayısal alan testinde öğrencilere 40 soru yöneltilecek ve 80 dakika süre tanınacak. LGS sınavı 12.50'de sona erecek.