Koronavirüs gölgesinde LGS heyecanı başladı! İşte dikkat çeken maske detayı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan LGS sınavı iki oturumda gerçekleştirilecek. İlk oturumda öğrenciler sözel bölümden ikinci oturumda ise sayısal bölüm derslerinden sorulacak olan sorulara yanıt verecek. Türkiye saati ile 09.30'da başlayacak ilk oturumun ardından ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. 11.30'da başlayacak olan sayısal alan testinde öğrencilere 40 soru yöneltilecek ve 80 dakika süre tanınacak. LGS sınavı 12.50'de sona erecek.
Öğrenciler maskesini çıkarabilecek: Öğrenciler, sınav salonlarına tıbbi maskeyle girdi. Yerlerine oturmaları ve diğer öğrencilerle aralarında sosyal mesafe sağlanmasının ardından isteyen öğrenciler maskesini çıkarabilecek. Sınavda, soru kitapçıklarını dağıtan görevliler eldiven kullandı.
En az 1 metrelik sosyal mesafe: Öğrencilerin sınavın yapılacağı okulun bahçesine girişleri sırasında en az 1 metrelik (3-4 adım) sosyal mesafenin korunması sağlandı ve yığılma oluşmasını engelleyecek önlemler alındı. Öğrencilerin sağlığı için velilerin, okul bahçesine girmesine izin verilmedi. Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde, bekletilmeden okul bina ve salonlarına alındı.
Birinci oturum sona erdi: LGS birinci oturum sona erdi. İlk oturum, 50 soruluk sözel alandan oluştu ve süresi 75 dakika sürdü. Birinci oturumda öğrenciler, 8. sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, alanlarından sorular çözdü.