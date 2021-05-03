Koronavirüs geçirip, aşı olanlarda antikor düzeyi 3 kat arttı

"Diyabetik ve hipertansiyonu olan kişilerde antikor düzeyi daha düşük"

Prof. Dr. Neşe Saltoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Koronavirüsü geçirmiş kişilerin ise aşıdan sonra antikor düzeyinde en az üç kat yükselme oldu. Koronavirüsü geçiren ve geçirmeyenleri kıyasladığımızda koronavirüs geçirenlerde antikor düzeyi geçirmeyenlere oranla iki kat daha yüksek olduğu belirlendi. Araştırma sonucunda sadece diyabetik ve hipertansiyonu olan kişilerde ilk aşıdan sonra antikor düzeyi biraz düşük olduğunu gözlemledik. Yine araştırmayı kan grubu açısından değerlendirdiğimizde herhangi bir farklılık olmadığını gördük."