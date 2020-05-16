Koronavirüs döneminde Kocaeli Kandıra'daki arazilere talep patladı

Kandıra’da yaklaşık 13 yıldır emlakçılık yaptığını ve yoğun bir arazi talebi olduğunu söyleyen Melik Temel, "Koronavirüs salgınından önce satışlar durgundu, telefonlarımız bile çalmazken şu anda çok talep var. Arayan, soran kişi sayısı çok fazla özellikle büyükşehirlerden talep var. Muhtemelen bayram sonrası ciddi bir talep artışı bekliyoruz. Biz de buna istinaden çalışmalarımızı hazırladık, kısmi projelerimiz var, müstakil evlere ağırlık verdik. İnşallah bu hastalık ülkemizin ve bütün dünyanın üzerinden bir an önce gider en büyük temennimiz bu. Şunu hiçbir zaman unutmamak lazım doğada hayat var, köyde hayat var" dedi.