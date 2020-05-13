Koronavirüs döneminde camiler açılmalı? İmamların maaşı helal mi?

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, koronavirüs salgınından merak edilen soruları Hadi Özışık'ın Youtube kanalında cevapladı. "Koronavirüs döneminde camilerin açılması uygun olur mu?" ve "Camiler kapalı iken imamların maaş alması helal mi?" sorularına Cübbeli Ahmet Hoca şu şekilde cevap verdi;

- İslamiyet bizleri tedbire sevk eden bir din. Burada cemaat ile namazın çok önemi ver ama hayatı tehlike söz konusu olduğu zaman bunun biride bir, bini de bir. Şimdi AVM'lerin açılması mesela. Güney Kore'de ikinci dalga başlamış yani gece kulüplerini açmışlar. Gece kulübüne biri gitmiş 3 gece kulübün gezmiş 29 kişi bulaştırmış diyordu haberde. Ve Güney Kore yine 10 bini geçmiş ve ikinci dalga başlamış.

AVM'ler açılıyor ama!..

- Sağlık Bakanı devamlı ikinci dalga gelebilir tedbiri elden bırakmayalım diyor. AVM'ler açılıyor ama camilerde de bu durumda şuandan hastalığın günlük bulaşma sayısı kaç.

Bulaşma devam ettikçe camiler açılmamalı

-Geçen günlerde 1300 kişi 1500 kişi bulaşma vardı pozitif çıkma vardı bir iki güne kadar. Demek ki hala bulaşma devam ediyor. Benim düşüncem bu testlerde pozitif çıkma birbirinden bulaşma devam ettiği sürece camilerin açılmasını uygun görmüyorum. Çünkü neden camilerde çok yakın temas var saflar yan yana olmak var.

İnsanların günahına vebaline girmeyelim

- Safı yan yana olmadıktan sonra yani uzak mesafeli durduktan sonra caminin saf düzeninin hikmeti bozuluyor sünneti bozuluyor. Dolayısıyla insan kendi yanında bulunan insanlarda cemaat yapabilir. Keyfi bir şey yok zaruri bir şey var. Bence vaka tamamen bakılıp pozitif çıkmalar tamamen durmadan insanların günahına, vebaline girmeyelim.

İmam ve müezzinlerin aldığı maaş helal mi?

Cübbeli Ahmet Hoca'ya, camiler kapalı ve cemaatle namaz kılınmıyor iken imam ve müezzinlerin maaşlarını almaya devam etmelerinin doğru olup olmadığı da soruldu. Cübbeli Ahmet Hoca, camiler kapalı olsa da imam ve müezzinlerin maaşlarını almaya devam etmelerinin helal olduğunu söyledi.