Koronavirüs cinsel ilişkiyle bulaşır mı bu dönemde ne yapılmalı?
Koronavirüsün tüm dünyayı etkilediği bu dönemde cinsel ilişkiye girmek riskli mi? Koronavirüs dönemi cinsel hayat nasıl devam ettirilmeli?İşte yanıtı...
"Koronavirüs cinsel ilişki yoluyla bulaşır mı?" diye düşünüp, çekindiğinizden kimseye soramamış olabilirsiniz.Acil servis doktoru Dr Alex George ve cinsel sağlık uzmanı bir gazeteci olan Alix Fox koronavirüs döneminde cinsellik ile ilgili aydınlatıcı bilgilendirmelerde bulundular.
"Bir ilişki içindeyseniz, bu kişiyle birlikte yaşıyor ve aynı ortamı paylaşıyorsanız, seks durumunuzda bir değişiklik yaratmaz. Fakat ikinizden biri koronavirüs belirtileri gösteriyorsa aranızda güvenli mesafeyi korumalı ve evin içinde bile bir izolasyon uygulamalısınız. İdeali, evde bile herkesin iki metreden fazla birbirine yaklaşmaması aslında ama bunun gerçekçi olmadığını biliyoruz."
"Eğer koronavirüs belirtileri gösterdiğini düşündüğünüz biriyle öpüştüyseniz ya da cinsel ilişkiye girdiyseniz mutlaka kendinizi izole edin. Belirtileri gösterip göstermediğinizi gözleyin. Göstermeye başlarsanız o zaman kendinizi daha sıkı karantinaya alın.
Bir başka kişinin vajina ya da penisine dokunmakla koronavirüs kapabilir miyim?
Bir kişinin vajina ya da penisine dokunuyorsanız,muhtemelen öpüşüyorsunuz da. Virüsün tükürükle geçtiğini biliyoruz. Esasen koronavirüsün ağzınızdan ellerinize, cinsel organlarınıza ve bir diğer kişinin ağzına burnuna geçişine olanak veren her şey koronavirüsün bulaşma ihtimalini de artırır. Bu ihtimali en düşük düzeye çekmemiz gerekiyor. Onun için birlikte yaşamadığınız biriyle temas içinde olmamak gerçekten çok önemli.