Koronavirüs cinsel ilişkiyle bulaşır mı bu dönemde ne yapılmalı?

Bir başka kişinin vajina ya da penisine dokunmakla koronavirüs kapabilir miyim?

Bir kişinin vajina ya da penisine dokunuyorsanız,muhtemelen öpüşüyorsunuz da. Virüsün tükürükle geçtiğini biliyoruz. Esasen koronavirüsün ağzınızdan ellerinize, cinsel organlarınıza ve bir diğer kişinin ağzına burnuna geçişine olanak veren her şey koronavirüsün bulaşma ihtimalini de artırır. Bu ihtimali en düşük düzeye çekmemiz gerekiyor. Onun için birlikte yaşamadığınız biriyle temas içinde olmamak gerçekten çok önemli.

