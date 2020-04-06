Koronavirüs çıktı domates dalında kaldı üretici perişan

İlçede 3 dönüm serada domates üreticiliği yapan Niyazi Göküş ise, "Domateslerimiz yetişti, kıpkırmızı oldu ama 1-1,5 TL arasındaki fiyatlar bizi zarar ettiriyor. Maliyeti dahi kurtarmadığı için şu an toplamıyoruz ve dalında bekliyor. İnsanlar tüketmez ise domateslerimiz satılmayacak. Şu anda virüs nedeniyle çiftçiler olarak çok zor durumdayız. Yetkililerden sorunlarımıza çözüm bulmalarını istiyoruz" diye konuştu.