Koronavirüs cezaevine sıçradı 1 mahkum ile 1 gardiyan öldü Kral firarda
Koronavirüsle ilgili son dakika haberi... Fransa'da Covid-19 cezaevlerine sıçradı: 1 mahkum ve 1 çalışan hayatını kaybetti... Koronavirüsten ölenlerin sayısı 53 bin 249'a yükseldi. En fazla kayıp İtalya ve İspanya'da... Ülkesinde sokağa çıkma yasağı ilan eden Taylan Kralı 25 kişilik haremiyle Almanya'ya tatile gitti... İşte dünyada son durum...
Dünya koronavirüs salgınıyla savaşına devam ederken, hem sevindiren hem de üzen haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Dünya genelinde koronavirüse yakalananların sayısı 1 milyonu geçerken, 53 binin üzerinde can kaybı var. İtalya 13 bin 155 ölüm ile ilk sırada yer alırken, İspanya, 10 bin 935 ölümle ikinci sırada. Fransa'da ise korkulan oldu ve koronavirüs cezaevlerine sıçradı... Tayland Kralı ise ülkesinde sokağa çıkma yasağı ilan edip 25 kişilik haremiyle Almanya'ya kaçtı... İşte dünyadan koronavirüs haberleri...
Fransa'da Covid-19 cezaevlerine sıçradı: 1 mahkum ve 1 çalışan öldü
Fransa'da bir mahkum ve bir cezaevi çalışanı Covid-19'dan hayatını kaybetti. Cezaevi İdaresi Müdürlüğü'nün son verilerine göre (DAP) mahkumların 48'i koronavirüse yakalandı. 925 mahkumun karantinaya alındığı ifade edildi.
İspanya'da bir günde 932 kişi virüsten öldü
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) kaynaklı vaka sayısı bir milyon 17 bin 567 olurken, can kaybı 53 bin 249'a yükseldi. Hastalığı yenenlerin sayısı ise 213 bin 217 oldu. İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 932 artarak 10 bin 935'e çıktı.
Dünya ölüyor Çin'de sayı tek haneye düştü
İran'da son 24 saatte virüs nedeniyle 134 kişi artarak 3 bin 294, Fransa'da sayısı 4 bin 503 kişi, İtalya'da 760 kişi artarak 13 bin 915 kişi hayatını kaybetti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ise Hubey eyaletinin Vuhan kentinde son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.