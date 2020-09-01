Koronavirüs biyolojik bir silah mı? 'Biyoteknolojinin Renkleri' projesinde önemli tespitler
TÜBİTAK-4004 'Biyoteknolojinin Renkleri' projesinde GDO, klonlama, biyoterörizm, adli genetik gibi birçok tartışmalı konu masaya yatırıldı. Pandemi sürecinde sıkça dile getirilen koronavirüs biyolojik silah mı? sorusuyla ilgili ise dikkat çeken açıklamalara yer verildi.
'Biyoteknolojinin Renkleri' projesi Mersin Üniversitesi ve Namık Kemal Üniversitesi desteğiyle Tekirdağ’da gerçekleştirildi. Proje etkinlikleri yapılandırmacı yaklaşım ile işbirlikçi öğrenme yöntemi kullanılarak 10 günlük bir çalışma programı uygulandı.
Proje kapsamında farklı üniversitelerden 18 akademisyen eğitim verdi. Geleceğe damgasını vuracak olan GDO, klonlama, biyoterörizm, adli genetik gibi birçok tartışmalı konu masaya yatırıldı.
Proje yürütücüsü MSc. Mete Arslan Konak, projeyle ilgili şunları kaydetti: insan-robot türevlerinin yaşayacağı, nanorobotların damarlarımızda dolaşacağı geleceğe gençliğimizi hazırlayabilmek için biyoteknoloji ve uygulamalarının teorikten pratiğe dönüştürülerek somutlaştırılması, toplum tarafından anlaşılması, doğru öğrenilmesi, kavram yanılgılarının giderilmesi, yenilikçi öğretim yöntem ve tekniklerin öğretilmesi açısından projemiz son derece önemlidir.
Koronovirüs biyolojik silah olarak mı dünyaya sunuldu?
Pandemi sürecinde sıkça dile getirilen koronavirüs biyolojik silah mı? Sorularına yanıt niteliğinde siyah biyoteknoloji sunumunda yanıt arandı. Konuyla ilgili Uzm. Dr. Gökmen Özceylan, sunumunda şunları söyledi: Biyoteknolojinin zararları isimli sunumumuzda en çok ilgi çeken konu koronovirüs pandemisinin de bir biyolojik silah olarak mı dünyaya sunulduğu?