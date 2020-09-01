Koronavirüs biyolojik bir silah mı? 'Biyoteknolojinin Renkleri' projesinde önemli tespitler

Koronovirüs biyolojik silah olarak mı dünyaya sunuldu?

Pandemi sürecinde sıkça dile getirilen koronavirüs biyolojik silah mı? Sorularına yanıt niteliğinde siyah biyoteknoloji sunumunda yanıt arandı. Konuyla ilgili Uzm. Dr. Gökmen Özceylan, sunumunda şunları söyledi: Biyoteknolojinin zararları isimli sunumumuzda en çok ilgi çeken konu koronovirüs pandemisinin de bir biyolojik silah olarak mı dünyaya sunulduğu?