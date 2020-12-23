Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Fahrettin Koca açıklama yapacak

Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de toplanacak. Sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.Abone ol
Son dakika gelişmesine göre; Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın saat 19.00'da basın açıklaması yapması bekleniyor. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun gündeminde aşı ve yeni alınacak tedbirler var.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son duruma ilişkin verileri dün açıklamıştı. Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti.