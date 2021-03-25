Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Cumartesi sokağa çıkma yasağı ve 22 ilde yeni yasak...

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 16:00’da video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. 30 bine dayanan gülük vaka sayısı nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağının geri getirilmesi beklentisi artarken, Ramazan ayında 22 ilde yeni yasakların geleceği öne sürüldü.

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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 16:00’da video konferans yöntemiyle toplandı. Son 24 saatte 29 bin 762 yeni vaka tespit edilmesi alarm zillerini çaldırdı. Bilim Kurulu'nun Kabine'ye kaldırılan Cumartesi sokağa çıkma yasağının geri getirilmesini tavsiye edeceği konuşuluyor. Ramazan ayında ise 'Kırmızı'ya dönen 22 ilde yeni yasakların geleceği belirtildi. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Son 24 saatte 30 bin yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 221 bin 738 testte 29 bin 762 vaka, 1142 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 146 kişi hayatını kaybederken, 17 bin 761 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Dünkü verilerle toplam test sayısı 36 milyon 990 bin 175, toplam vaka sayısı 3 milyon 91 bin 282, toplam vefat sayısı 30 bin 462, toplam ağır hasta sayısı 1720, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 881 bin 643 oldu.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor?

Bilim Kurulu toplantısında 30 bine dayanan günlük vaka sayısı nedeniyle hükümete kısıtlamalara geri dönülmesi tavsiyesinde bulunulması bekleniyor. İlk etapta hafta sonu cumartesi günleri kaldırılan sokağa çıkma yasağının geri getirilmesi gündemde.

"Tam kapanma ilan edilmedi" diyenler artıyor

Öte yandan hafta sonu sokağa çıkma yasağının yetmeyeceği, tam kapanma olması gerektiğini söyleyenlerin sayısı da artıyor. "Hemen, şimdi, hiç gecikmeden müdahale edilmesi gereken bir 'yangın durumu' ya da moda benzetmeyle bir tür 'tsunami tehdidi' ile karşı karşıyayız" diyen Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, acilen hafta sonu yasağının getirilmesini isteyenler arasına katıldı. Osman Müftüoğlu, "Eğer böyle bir kapanma ülke genelinde düşünülmez ise hiç olmazsa kırmızı illerde mutlaka ama mutlaka uygulamaya sokulmalı" dedi.

Ramazan ayında 22 ilde yeni yasaklar geliyor

Türkiye'de her geçen artan vaka sayıları durumu kötüye götürdü. Sağlık Bakanlığı'nın 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarını içeren haritasında 'çok yüksek riskli' illerin yanı 'kırmızı şehirler'in sayısı bir ay içerisinde 17'den 39'a yükseldi. Bu 22 ilde 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarında artış devam ettiği takdirde ramazanda yeni kısıtlamalar gündeme gelecek.

Önce restoran ve kafeteryalar kapatılacak sonra okullar

Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir ve Kocaeli'nin de bulunduğu 22 ilde ramazan ayı içerisinde restoran, kafe, çay bahçeleri ve kıraathaneler, bayrama kadar yeniden paket servise geçebilir. Ortaokul 5, 6, 7 ve lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze yapılan eğitim ise tekrar uzaktan yapılabilir. Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması getirilebilir.