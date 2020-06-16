Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasar yaratıyor

The Financial Times’a konuşan Profesör Dr. Thomas Hartung, "Virüsün en değerli organımıza doğrudan zarar verdiğini bilmek hayati bir önem taşıyor" ifadelerini kullandı. Bununla birlikte; pandeminin ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentinde nisan ayında yapılan bir çalışmada 214 Kovid-19 hastasında virüsle bağlantılı nörolojik komplikasyon tespit edildi. İspanya’da ise iki hastanede tedavi olan Kovid-19 hastalarının yarısında sinirsel hastalıklar geliştiği aktarıldı. Araştırmacılar, Kovid-19’un solunum hastalıklarının yanı sıra psikoz, mani, depresyon ve yorgunluk gibi zihinsel sorunlara neden olduğunu belirtti.