Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasar yaratıyor
Bilim insanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile birlikte bilişsel ve zihinsel hastalıkların arttığını açıkladı. ABD'li ve İngiliz uzmanlar, virüsün beyni doğrudan enfekte ettiğini ve 3 günde 10 katına kadar çoğaldığını keşfetti. Uzmanlar, koronavirüsün katatoni ve Guillain-Barre sendromu gibi son derece ciddi rahatsızlıklara sebep olduğunu açıkladı.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölümlerin sayısı 450 bine yaklaşırken; bilim insanları, beyne ve sinirlere kalıcı hasara neden olabilecek bir nörolojik hastalık dalgası konusunda uyarı yaptı. ABD’de yer alan John Hopkins Üniversitesinden araştırmacılar, yeni tip koronavirüsün akciğer ve damar çeperlerinin yanı sıra beyin hücrelerini de enfekte edebileceğini keşfetti. Laboratuvar ortamında ürettikleri mini beyinler üzerinde çalışmayı gerçekleştiren araştırmacılar, koronavirüs miktarının beyin hücrelerinde 3 gün içinde 10 katına çıktığını aktardı.
The Financial Times’a konuşan Profesör Dr. Thomas Hartung, "Virüsün en değerli organımıza doğrudan zarar verdiğini bilmek hayati bir önem taşıyor" ifadelerini kullandı. Bununla birlikte; pandeminin ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentinde nisan ayında yapılan bir çalışmada 214 Kovid-19 hastasında virüsle bağlantılı nörolojik komplikasyon tespit edildi. İspanya’da ise iki hastanede tedavi olan Kovid-19 hastalarının yarısında sinirsel hastalıklar geliştiği aktarıldı. Araştırmacılar, Kovid-19’un solunum hastalıklarının yanı sıra psikoz, mani, depresyon ve yorgunluk gibi zihinsel sorunlara neden olduğunu belirtti.
Bununla birlikte; Kovid-19 hastalarında katatoni (fiziksel ve zihinsel kapanma) ve Guillain-Barre sendromu gibi son derece ciddi rahatsızlıkların görüldüğü bildirdi.
İngiltere'deki bilim insanları ise en hafif ihtimalle Kovid-19'un kalıcı kronik yorgunluk ve depresyon salgınlarına neden olacağını düşünüyor.