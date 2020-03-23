Koronavirüs belirti takvimi! 5. gün şiddetleniyor gün gün olanlar
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye'de tedbirler arttırılırken, salgına ilişkin kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları da sürüyor. Hacettepe Üniversitesi'de bir bilgilendirme videosu yayımladı.
Çin'den tüm dünyaya hızla yayılan coronavirüsle mücadelede Türkiye'de tedbirler arttırılırken, halkı bilinçlendirme çalışmaları hızlandırılmaya başlandı.
Hacettepe Üniversitesi, bu kapsamda coronavirüsle ilgili günler içerisindeki belirtileri gösteren bir belirti takvimi hazırladı.