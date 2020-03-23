Koronavirüs belirti takvimi! 5. gün şiddetleniyor gün gün olanlar

Çin'den tüm dünyaya hızla yayılan coronavirüsle mücadelede Türkiye'de tedbirler arttırılırken, halkı bilinçlendirme çalışmaları hızlandırılmaya başlandı.

Hacettepe Üniversitesi, bu kapsamda coronavirüsle ilgili günler içerisindeki belirtileri gösteren bir belirti takvimi hazırladı.