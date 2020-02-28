Koronavirüs Azerbaycan'a sıçradı Papa Francis de mi koronavirüse yakalandı?

Papa Francis koronavirüse mi yakalandı? Her şey iptal!

Geçirdiği ‘rahatsızlık’ nedeniyle programını iptal ederek koronavirüs söylentisine yol açan Papa Francis, bugün de tüm resmi temaslarını iptal etti. Dün programlarını iptal eden Papa'nın bugünkü iptali dikkat çekici bulundu. İtalyan basını Papa'nın soğuk algınlığı geçiriyor olabileceğini yazdı. Ancak peş peşe iptaller, koronavirüs nedeniyle büyük endişenin yaşandığı Avrupa'da, salgının Vatikan'a ulaştığı söylentilerine neden oldu. Önceki gün Kül Çarşambası ayinine (Paskalya'dan önce gelen büyük perhiz süresinin ilk çarşambası) katılan Papa, sık sık öksürürken ve burnunu silerken görülmüştü. Koronavirüsün en yaygın görüldüğü Avrupa ülkesi olan İtalya’da şu ana kadar 17 kişi hastalık ndeniyle yaşamın yitirdi. Doğrulanmış vaka sayısı ise 650’ye yükseldi.