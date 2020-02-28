Koronavirüs Azerbaycan'a sıçradı Papa Francis de mi koronavirüse yakalandı?
Koronavirüs (Covid-19) Türkiye'yi kuşatıyor. İran, Irak ve Gürcistan'dan sonra koronavirüs Azerbaycan'a da sıçradı. İran'da bir günde 8 kişi ölürken, Papa Francis, bugün de tüm programlarını iptal edince "Koronavirüs Vatikan'a sıçradı" iddiası gündeme geldi.
Koronavirüs Türkiye'yi tam anlamışla kuşattı. İran, Irak ve Gürcistan'dan sonra Azerbaycan'da da ilk koronavirüs görüldü. Papa Francis, bugün de tüm programlarını iptal edince "Koronavirüs Vatikan'a sıçradı" iddiası gündeme geldi. Çin’de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 790’a çıktı. İran'da 4 milletvekili daha koronavirüse yakalanırken, bir günde 8 kişi can verdi. Moğolistan Devlet Başkanı Khaltmaagiin Battulga karantina altına alındı. Virüs üç ülkeye dahpa sıçrarken, Japonya olağanüstü hal ilan edip ilk ve orta dereceli okulları Mart ayı sonuna kadar tatil etti. İşte son haberler...
Koronavirüs Azerbaycan'a sıçradı, Türkiye'nin etrafı sarıldı
Koronavirüs Türkiye'nin etrafını kuşatmayı sürdürüyor. İran, Irak, Yunanistan ve dün de Gürcistan'da görülen koronavirüs son olarak Azerbaycan'a sıçradı. Azerbaycan'da ilk koronavirüs vakasının görüldüğü duyuruldu. Azerbaycan Koronavirüs Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, bir Rus vatandaşında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Hastanın ülkeye girmeden önce İran'da bulunduğu belirtildi.
Papa Francis koronavirüse mi yakalandı? Her şey iptal!
Geçirdiği ‘rahatsızlık’ nedeniyle programını iptal ederek koronavirüs söylentisine yol açan Papa Francis, bugün de tüm resmi temaslarını iptal etti. Dün programlarını iptal eden Papa'nın bugünkü iptali dikkat çekici bulundu. İtalyan basını Papa'nın soğuk algınlığı geçiriyor olabileceğini yazdı. Ancak peş peşe iptaller, koronavirüs nedeniyle büyük endişenin yaşandığı Avrupa'da, salgının Vatikan'a ulaştığı söylentilerine neden oldu. Önceki gün Kül Çarşambası ayinine (Paskalya'dan önce gelen büyük perhiz süresinin ilk çarşambası) katılan Papa, sık sık öksürürken ve burnunu silerken görülmüştü. Koronavirüsün en yaygın görüldüğü Avrupa ülkesi olan İtalya’da şu ana kadar 17 kişi hastalık ndeniyle yaşamın yitirdi. Doğrulanmış vaka sayısı ise 650’ye yükseldi.
Koronavirüs üç ülkeye daha sıçradı
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkede kısa zaman önce İran'dan gelmiş bir vatandaşta Koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Litvanya, ilk yeni tip Koronavirüs vakasını doğruladı. Virüsün görüldüğü kişinin geçen hafta İtalya'nın Verona kentinden gelen bir kadın olduğu belirtildi. Nijerya Sağlık Bakanlığı ülkede ilk Koronavirüs vakasının görüldüğünü açıkladı. Nijerya'da görülen virüs Sahra Altı Afrika'dadaki ilk vaka oldu.