Koronavirüs Azerbaycan'a sıçradı İran'da 1 günde 8 kişi öldü Japonya OHAL ilan etti
ÇİN'den sonra koronavirüsten (Covid-19) en fazla ölümün gerçekleştiği İran'da son 24 saatte 8 kişinin daha öldüğü açıklandı. Virüs üç ülkeye daha sıçrarken, Japonya olağanüstü hal ilan edip ilk ve orta dereceli okulları Mart ayı sonuna kadar tatil etti. Koronavirüs karantinasında otelde kalanlar otelden kaçmaya başladı.
Koronavirüs Türkiye'yi tam anlamışla kuşattı. İran, Irak ve Gürcistan'dan sonra Azerbaycan'da da ilk koronavirüs görüldü. Çin’de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 790’a çıktı. İran'da 4 milletvekili daha koronavirüse yakalandı. Moğolistan Devlet Başkanı Khaltmaagiin Battulga karantina altına alındı. Virüs üç ülkeye dahpa sıçrarken, Japonya olağanüstü hal ilan edip ilk ve orta dereceli okulları Mart ayı sonuna kadar tatil etti. İşte son haberler...
Koronavirüs Azerbaycan'a sıçradı, Türkiye'nin etrafı sarıldı
Koronavirüs Türkiye'nin etrafını kuşatmayı sürdürüyor. İran, Irak, Yunanistan ve dün de Gürcistan'da görülen koronavirüs son olarak Azerbaycan'a sıçradı. Azerbaycan'da ilk koronavirüs vakasının görüldüğü duyuruldu. Azerbaycan Koronavirüs Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, bir Rus vatandaşında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Hastanın ülkeye girmeden önce İran'da bulunduğu belirtildi.
Koronavirüs üç ülkeye daha sıçradı
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkede kısa zaman önce İran'dan gelmiş bir vatandaşta Koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Litvanya, ilk yeni tip Koronavirüs vakasını doğruladı. Virüsün görüldüğü kişinin geçen hafta İtalya'nın Verona kentinden gelen bir kadın olduğu belirtildi. Nijerya Sağlık Bakanlığı ülkede ilk Koronavirüs vakasının görüldüğünü açıkladı. Nijerya'da görülen virüs Sahra Altı Afrika'dadaki ilk vaka oldu.
İran'da bir günde 8 kişi koronavirüsten öldü
İran'da koronavirüs nedeniyle 8 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı ülke genelinde 34'e vaka sayısı da 388'e yükseldi.