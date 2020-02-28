Koronavirüs Azerbaycan'a sıçradı İran'da 1 günde 8 kişi öldü Japonya OHAL ilan etti

Koronavirüs Türkiye'yi tam anlamışla kuşattı. İran, Irak ve Gürcistan'dan sonra Azerbaycan'da da ilk koronavirüs görüldü. Çin’de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 790’a çıktı. İran'da 4 milletvekili daha koronavirüse yakalandı. Moğolistan Devlet Başkanı Khaltmaagiin Battulga karantina altına alındı. Virüs üç ülkeye dahpa sıçrarken, Japonya olağanüstü hal ilan edip ilk ve orta dereceli okulları Mart ayı sonuna kadar tatil etti. İşte son haberler...