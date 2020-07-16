Koronavirüs aşısında umut verici gelişme: Oxford çifte savunma sağladı
İngiltere'de yürütülen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı çalışmasında umut vaat eden bir gelişme kaydedildi. Aşının klinik deneylerinin ilk aşamasında 'çifte savunma' olarak adlandırılan bir bağışıklık yanıtı alındı. Aşılananlarda vücut virüse karşı hem antikor hem T hücresi üretti.
İngiltere'de Oxford Üniversitesi bilim insanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için umut verici bir keşfe imza attı.
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Aşının virüse karşı çifte koruma sağlayabileceğini ortaya çıkaran uzmanlar, heyecan verici bu atılımla umutları da artırdılar.
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Araştırmacılar, insan denemelerinde ortaya çıkardıkları bu yeni atılımla insanları güvende tutmayı umduklarını açıkladılar.
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İnsanlarda yapılan denemenin birinci aşamasında alınan kan örneklerinin aşının vücudu antikor ve T hücresi üretmeye teşvik ettiğini gördüler.
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