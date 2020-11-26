Koronavirüs aşısında skandal! Astrazeneca: Aşı çalışmalarında hata yaptık

Sorular merak uyandırdı

New York Times’ın haberine göre, Astrazeneca koronavirüs aşıyla ilgili bazı bilgilerin eksik olması ve neden ilk aşının yarım doz uygulandığı soruları merak uyandırdı. Astrazeneca tarafı ve uzmanlar konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.