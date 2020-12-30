Koronavirüs aşısına 12 ülkenin yaklaşımı! Türkiye'nin yüzde 52'si bakın ne söylüyor

Koronavirüsle mücadelede dünyada gözler, aşı çalışmalarına çevrildi. On binlerce denek üzerinde devam eden çalışmalar sonrası şirketler, ürettikleri aşıları piyasaya sürmeye başladı. Aşının bulunması sonrası ise olmalı mı olmamalı mı tartışmaları da alevlendi.