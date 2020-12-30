Koronavirüs aşısına 12 ülkenin yaklaşımı! Türkiye'nin yüzde 52'si bakın ne söylüyor
Uluslararası bir araştırma şirketi, ülkeler çapında koronavirüs aşısına karşı yaklaşımları araştırdı. Yüzde 60'lık oranla Fransa, aşı karşıtı ülkelerden birincisi oldu. Peki, Türkiye aşıya nasıl bakıyor? İşte yanıtı.
Koronavirüsle mücadelede dünyada gözler, aşı çalışmalarına çevrildi. On binlerce denek üzerinde devam eden çalışmalar sonrası şirketler, ürettikleri aşıları piyasaya sürmeye başladı. Aşının bulunması sonrası ise olmalı mı olmamalı mı tartışmaları da alevlendi.
Ipsos Global Advisor Enstitüsü'nün yaptırdığı uluslararası anket, çeşitli ülkelerde vatandaşların koronavirüs aşısı olmak isteyip istemediklerini mercek altına aldı.
13 bin 500 kişi katıldı: Yapılan anket kapsamında 17-20 Aralık arasında, 12 ülkede 13 bin 500 kişiyle görüşüldü.
Aşı yaptırmaya olumlu bakanların oranları şu şekilde:
Çinlilerin yüzde 80'i Amerikalıların yüzde 69'u Almanların yüzde 65'i Japonların yüzde 60'ı İtalyan ve İspanyolların yüzde 62'si...