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Koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak? Almanya tarih verdi

Coronavirüs enfekte sayısı 200 bini geçerken ölüm sayısı 9 bine ulaştı. Hızla can alan virüs için aşı ve ilaç çalışmaları hız kazandı. Almanya'nın salgın planını geliştiren Robert Koch Enstitüsü Başkanı Profesör Lothar Wieler, "Kişisel tahminim aşının en erken 2021 ilkbaharında bulunacağı yönünde" açıklaması yaptı.

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Virüslere ilişkin çalışmalarıyla tanınan ve Almanya'nın pandemi planını da geliştiren Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Lothar Wieler, koronavirüse karşı aşının bulunmasının uzun zaman alacağını belirtti.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre bürokratik açıdan bu süreci hızlandırabilmek için atılabilecek her adımın atılması gerektiğine de vurgu yaptığı belirtildi. Klinik testlerin yapılacağı sürenin kısaltılabileceğine dikkat çeken Wieler, olası yan etkilerin de iyice incelenerek bir güvenlik profili oluşturulacağını, bunun da zaman alacağını hatırlattı.

"Bu yıl sonbaharda aşı geliştirilmiş olabilir"

Merkezi Almanya’nın Tübingen kentinde bulunan CureVac’tan da bir açıklama geldi… Dünya çapında aşı geliştirilmesi konusunda öne çıkan şirketin kurucularından Dietmar Hopp ise büyük ihtimalle bu yılın sonbahar aylarında bir aşı geliştirilmiş olabileceklerini duyurdu.

"Bütün gücümüzle çalışıyoruz"

Almanya Federal Araştırma Bakanı Anja Karliczek de dünya çapında pek çok kuruluşun aşı geliştirilmesi için bütün gücüyle çalıştığını, Almanya'nın da onlarla yakın ilişki ve diyalog içinde olduğunu vurgulayarak biraz daha sabırlı olmaya davet etti.

Alman Bakan, ilaç geliştirme alanında uluslararası standartların yüksek olduğunu, bulunan maddenin güvenli ve etkili olduğuna yüzde yüz kanaat getirilmesi halinde aşıya izin verilmesi sürecini hızlandırabileceklerini de belirtti.

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