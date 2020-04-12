Koronavirüs aşısı Eylül'de hazır! 2 hafta içinde insanlarda denenecek
Koronavirüs salgını kapsamında dünyada 109 bin kişi öldü. Sevindiren haber aşı çalışması yapan Oxford Üniversitesi'nden bilim insanlarından geldi. “İnsanlar üzerindeki denemelerine gelecek 2 hafta içerisinde başlıyoruz” diyen Oxford hocaları, "Eylül ayı dememiz bir tahmin değil" diyecek kadar iddialı...
Koronavirüs salgını nedeniyle dünyada ölenlerin sayısı 109 bine yaklaşırken, İngiltere'den umut veren açıklama geldi. Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, Eylül ayına kadar hazır olacak bir aşı üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Aşı 2 hafta içinde insanlar üzerinde denenmeye başlanacak. Öte yandan en fazla ölüm ve vaka ABD'de görülüyor. İşte dünyadan koronavirüs gelişmeleri...
ABD'de ölü sayısı 20 bini aştı!
ABD, korona vaka sayısının ve virüse bağlı ölüm sayısının en çok olduğu ülke konumuna geldi. Açıklanan güncel verilere göre ülkede korona virüsü vaka sayısı 532 bin 879’a çıkarken hastalığa bağlı ölüm sayısı da 20 bin 577’ye çıktı.
Dünya çapında tespit edilen en çok vaka sayısında bir süredir sıralamanın en üstünde olan ABD’nin ardından 163 bin 27 vaka ile İspanya ve 152 bin 271 vaka ile İtalya geliyordu. Dün açıklanan verilerle birlikte ölüm sayısında ciddi bir artış yaşayan ABD, salgına bağlı ölüm oranında birinci sıraya çıktı. ABD’nin ardından İtalya, 19 bin 468 ölüm sayısı ile geliyor.
Almanya’da umut veren corona gelişmesi
Korona virüsü salgınıyla en iyi mücadele eden ülkelerden biri olarak gösterilen Almanya'da son 24 saatlik güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı. Resmi verilere göre, ülkede vaka sayısındaki düşüşün devam ettiği gözlendi.
Almanya’da salgınla mücadele eden Robert Koch Enstitüsü, son 24 saatte 2.821 yeni korona virüsü vakası tespit edildiği ve ülke genelinde toplam 120 bin 479 vakanın olduğu açıklandı. Dört günlük bir yükselişin ardından dün açıklanan verilerde vaka sayısında bir düşüş yaşandığı açıklanmıştı. Önceki gün 4.133 yeni vaka tespit edilirken, düşüş trendinin devam etmesi, umut verici bir gelişme olarak yorumlandı.