Koronadan sonra yeni salgın! 'Gizemli Hepatit'ten ilk çocuk ölümü gerçekleşti DSÖ'den flaş uyarı geldi
Dünya koronavirüs salgınında rahat bir nefes almışken, yeni salgın paniği baladı. "Gizemli Hepatit' hızla yayılmaya ve can almaya başladı. DSÖ, Covid-19 ilk çıktığı zamanda kullandığı tabiri bu kez Gizemli Hepatit için kullandı: "gizemli hastalık..."
Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa ve ABD'de en az 169 "gizemli hepatit" vakasının tespit edildiğini duyurdu. Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, yeni bir "küresel salgın" ihtimalini gündeme getirdi. DSÖ 1 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) sitesinden yapılan açıklamada, COVID-19 ile bağlantılı olduğu öne sürülen ve yeni "küresel salgın" şüphesiyle bakılan hepatit vakalarına dair son veriler paylaşıldı.
Bugüne kadar 11 ülkeden nedeni bilinmeyen şiddetli hepatit virüsünün belirtilerine uyan vakalar rapor edilirken İngiltere'de 114, İspanya'da 13, İsrail'de 12, ABD'de 9, Danimarka'da 6, İrlanda'da 2, Hollanda ve İtalya'da 4'er, Norveç ile Fransa'da 2'şer ve Belçika'da 1 kişiye virüsün bulaştığı aktarıldı. İrlanda'da 2'den fazla vaka olabilme ihtimalinden ötürü toplam vaka sayısı "en az 169" olarak açıklandı.
17 çocuğa karaciğer nakli yapıldı
Hepatit virüsünün genellikle 1 ay ile 16 yaş aralığındakilerde görüldüğü, virüsün şiddetli etkileri nedeniyle bugüne kadar 17 çocuğa karaciğer nakli yapıldığı kaydedildi. Virüsün genel belirtilerinin karın ağrısı, ishal ve kusma olduğu, çoğu vakada yüksek ateş görülmediği bilgisi paylaşıldı.
Vakaların 74'ünde ise üst solunum yolunu etkileyen adenovirüs bulunduğu, 20 vakada COVID-19 görüldüğü ve 19 vakada hem adenovirüs hem COVID-19'a rastlandığı açıklandı. Bilinen hepatit virüsleri olan hepatit A, B, C, D ve E'ye ise vakaların hiçbirinde rastlanmadı.